İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-10" operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 250 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik olarak, "Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz. Sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce 46, Jandarma Genel Komutanlığınca 9 ilde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 250 kişinin yakalandığını duyurdu.