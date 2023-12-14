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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 49 ilde Narkogüç operasyonu! 378 gözaltı

        Son dakika haberi 49 ilde Narkogüç operasyonu! 378 gözaltı

        49 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu ele geçirilirken 378 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 08:23
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        49 ilde Narkogüç operasyonu! 378 gözaltı
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        Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz “Narkogüç-39” operasyonunda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı

        Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, bin 422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" operasyonunda 378 şüpheli yakalandı.

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        Operasyon kapsamında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle:

        İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda;

        761 kilo 500 gram metamfetamin,

        340.200 adet uyuşturucu hap,

        45 kg skunk ele geçirildi.

        1’i yabancı uyruklu 11 zehir taciri yakalandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

        111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

        1'i yabancı uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

        1 Ton 900 Kg esrar,

        149 kg skunk ele geçirildi.

        8 zehir taciri yakalandı.

        Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

        54 kg 150 gr skunk ele geçirildi.

        6 zehir taciri yakalandı.

        Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

        28.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        20 zehir taciri yakalandı.

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        Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

        16.850 adet uyuşturucu hap,

        1 kg skunk,

        Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi,

        5 zehir taciri yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

        3 kg 300 gr skunk ele geçirildi.

        27 zehir taciri yakalandı.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

        15 kg eroin ele geçirildi.

        16 zehir taciri yakalandı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

        1 milyon adet kullanımlık Bonzai,

        2 kg 500 gr metamfetamin,

        115 kg skunk ele geçirildi.

        10 zehir taciri tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

        2 kg 500 gr metamfetamin,

        Muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

        38 zehir taciri yakalandı.

        Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

        8 kg metamfetamin ele geçirildi.

        4 zehir taciri yakalandı.

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