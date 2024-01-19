Son dakika haberi 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı! Türkiye genelinde son 5 gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "ÇEMBER-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Çember-11 operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 3 bin 187 şüphelinin 0-5 yıldır, 14 şüphelinin 5-10 yıldır ve 8 şüphelinin 10 yıl ve üzeri cezalarla aranmakta olduğu belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 200'ünün hırsızlıktan, 163'ünün dolandırıcılıktan, 105'inin yağmadan, 39'unun adam öldürmeden, 39'unun cinsel suçlardan 567'sinin narkotik suçlarından, 74'ünün terörden, 389'unun kaçakçılık ve organize suçlardan arandığı ortaya çıktı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Şüphelilerin savcılıkta işlemleri sürüyor.