Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı!

        Son dakika haberi 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı!

        Türkiye genelinde son 5 gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "ÇEMBER-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 günde 3 bin 209 firari yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Çember-11 operasyonları hakkında açıklama yaptı.

        Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 3 bin 187 şüphelinin 0-5 yıldır, 14 şüphelinin 5-10 yıldır ve 8 şüphelinin 10 yıl ve üzeri cezalarla aranmakta olduğu belirlendi.

        Yakalanan şüphelilerden 200'ünün hırsızlıktan, 163'ünün dolandırıcılıktan, 105'inin yağmadan, 39'unun adam öldürmeden, 39'unun cinsel suçlardan 567'sinin narkotik suçlarından, 74'ünün terörden, 389'unun kaçakçılık ve organize suçlardan arandığı ortaya çıktı.

        İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

        Şüphelilerin savcılıkta işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı