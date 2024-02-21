Son dakika haberi 5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı
5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-6" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da operasyon düzenlendi.
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten;İstanbul’da 22, Kırıkkale’de 1, Ankara’da 15, Adana’da 2 ve Bursa’da 7 şüpheli yakalandı.
1 Haziran 2023’ten günümüze kadar DEAŞ’e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı.