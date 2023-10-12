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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 5 kişi can vermişti! Kocaeli'nde meydana gelen servis kazasında akılalmaz ihmal!

        5 kişi can vermişti! Minibüste emniyet kemeri de yokmuş!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, tutuklu sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtilerek, hem aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan kişilerin, hem de emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren kişilerin kusurlu olduğu vurgulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:19
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        5 kişi can vermişti! "Pes" dedirten ihmal!
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        Kocaeli'nde olay, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Fikri Altıok Caddesi'nde, 9 Kasım 2021'de meydana geldi.

        DERE YATAĞINA UÇMUŞTU

        İHA'da yer alan habere göre kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsü önce Birsen Giriş (51) isimli yayaya çarpıp, ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu.

        5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

        ARAÇTA EMNİYET KEMERİ DE YOKMUŞ

        Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, tutuklu sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtilerek, hem aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan kişilerin, hem de emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren kişilerin kusurlu olduğu vurgulandı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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