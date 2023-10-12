5 kişi can vermişti! Minibüste emniyet kemeri de yokmuş! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, tutuklu sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtilerek, hem aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan kişilerin, hem de emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren kişilerin kusurlu olduğu vurgulandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:19 facebook

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