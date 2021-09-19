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Son dakika haberi 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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