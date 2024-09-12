Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik UYUŞTURUCUYA DARBE! Son dakika haberleri: 50 ilde 316 gözaltı!

        Son dakika haberi 50 ilde 316 gözaltı!

        50 ilde düzenlenen Narkoçelik-38 operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 316 şüpheli de yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 ilde 316 gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip,1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

        Operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"