51 bin 152 kişiye kısıtlama cezası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelCEZA YAĞDI! Son dakika! 51 bin 152 kişiye kısıtlama cezası!
ABONE OL

Son dakika haberi 51 bin 152 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye ceza uygulandı

CEZA YAĞDI! Son dakika! 51 bin 152 kişiye kısıtlama cezası!
51 bin 152 kişiye kısıtlama cezası!
0:00 / 0:00

Yılbaşı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Beşincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı
GÜNDEMİstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu alma ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Bugün marketler (bakkallar) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 4 Ocak A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri
GÜNDEMMarketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Son dakika: Fikri Sağlar hakkında soruşturma
GÜNDEMFikri Sağlar hakkında soruşturma
DİKKAT ÖLDÜRÜYOR! Son dakika... Hepimiz kullanıyoruz! Dikkat! Ölüme götürebilir! - Haberler
GÜNDEMHepimiz kullanıyoruz! Dikkat! Ölüme götürebilir!
Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu
GÜNDEMSokak ortasında uzun namlulu silah alarmı
KELEPÇELİ ÖLÜM | Türkiye'yi sarsan şüpheli ölümde son dakika gelişmesi
GÜNDEMBaşında poşet ellerinde kelepçe vardı! Kristina yemek ...
VAHŞET! Son dakika: Camdan eve girip eski sevgilisini öldürdü
GÜNDEMCamı kırıp evi bastı, eski sevgilisini öldürdü
ALARM! Son dakika hava durumu: Yağmur ve sel geliyor - Meteoroloji
GÜNDEM4 il için sel uyarısı
SON DAKİKA: İstanbul'u bekleyen sadece kuraklık değil 'kalitesiz su' tehlikesi!
GÜNDEMİstanbul'u bekleyen asıl tehlike: Kalitesiz su

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X