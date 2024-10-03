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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 57 ilde uyuşturucu operasyonu! 644 gözaltı

        Son dakika haberi 57 ilde uyuşturucu operasyonu! 644 gözaltı

        57 ilde düzenlenen Narkoçelik-41 operasyonları kapsamında 644 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:49
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        57 ilde uyuşturucu operasyonu! 644 gözaltı
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        57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; bin 603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla olmak üzere 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlar kapsamında 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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