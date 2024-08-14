Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 59 ilde uyuşturucu operasyonu: 520 gözaltı

        Son dakika haberi 59 ilde uyuşturucu operasyonu: 520 gözaltı

        59 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkoçelik-32 operasyonlarında 520 uyuşturucu taciri yakalandı. Operasyonlarda 3 ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 08:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        59 ilde uyuşturucu operasyonu: 520 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-32” operasyonlarında; 3 ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"