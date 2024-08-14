Son dakika haberi 59 ilde uyuşturucu operasyonu: 520 gözaltı
59 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkoçelik-32 operasyonlarında 520 uyuşturucu taciri yakalandı. Operasyonlarda 3 ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş: 14.08.2024 - 08:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:37
59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-32” operasyonlarında; 3 ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ