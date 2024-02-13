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        Haberler Gündem Güvenlik 7 ilde 7 organize suç örgütü çökertildi - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 7 ilde 7 organize suç örgütü çökertildi

        İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya'da 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 08:45 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:48
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        7 ilde 7 organize suç örgütü çökertildi
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        7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar, Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-39 operasyonları hakkında X'ten açıklama yaptı.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhuşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

        Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

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