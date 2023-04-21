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76ers, NBA Doğu Konferansı yarı finalinden bir maç uzakta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 102-97 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-0 öne geçti.

76ers, NBA Doğu Konferansı yarı finalinden bir maç uzakta
HABERTURK.COM

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, 2-0 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 3. maçında Nets ile deplasmanda karşılaştı.

Oyuncular arasında zaman zaman gerginliğin arttığı ve 76ers'tan James Harden'ın, Nets'ten de Nic Claxton'ın oyundan atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.

76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Harden 21 sayı, 5 ribaunt ve Joel Embiid 14 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Nets'te Mikal Bridges 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 20 sayı, 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Son şampiyon Warriors seride ilk galibiyetini aldı

Golden State Warriors, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı ilk turunda karşılaştığı Sacramento Kings'i 114-97 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry 36 sayı, 6 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Andrew Wiggins 20 sayı, 7 ribaunt, Kevon Looney de 4 sayı, 20 ribaunt, 9 asistlik katkıda bulundu.

Kings cephesinde De'Aaron Fox 26 sayı, dokuzar ribaunt ve 9 asist; Domantas Sabonis ise 15 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

Suns saha avantajını geri aldı

Los Angeles Clippers deplasmanından 129-124 galip ayrılan Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde 2-1 öne geçti.

Suns'ı galibiyete, 45 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Devin Booker ve 28 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Kevin Durant taşıdı.

Kawhi Leonard'dan yoksun sahaya çıkan Clippers'ta Norman Powell'ın 42 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 30 sayı, 12 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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