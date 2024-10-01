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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

        Son dakika haberi 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

        8 ilde jandarma tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 08:03 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:21
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        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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