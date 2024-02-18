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        Haberler Gündem Güvenlik MSB açıkladı! Son dakika haberleri: 8 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi 8 terörist etkisiz!

        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:42
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        8 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, P. Söz. Er Salih Ay'ın şehit olmasının ardından bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.

        MSB'den acı haber: Bir asker şehit oldu
        MSB'den acı haber: Bir asker şehit oldu

        Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

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