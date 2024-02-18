Son dakika haberi 8 terörist etkisiz!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, P. Söz. Er Salih Ay'ın şehit olmasının ardından bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.