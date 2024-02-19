Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detayları hakkında açıklama yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 123 tim, 1628 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” Operasyonlarında 1820 adet anti-tank, RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile çok sayıda makineli tüfek, EYP sistemi ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 910 anti-tank mühimmatı, 910 adet RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kg patlayıcı madde, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 adet MG-3 makineli tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, G-3 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 54 adet role, 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.