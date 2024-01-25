İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üyeliğinden 28 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, X'ten operasyon hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “Kahramanlar-46” operasyonları kapsamında; İstanbul'da 7, Ankara ve Sakarya’da 3, Gaziantep ve Denizli’de 2, Adana’da 4, Düzce ve Yalova'da birer, Bursa'da 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.