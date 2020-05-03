AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin 379'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 209 bin 328 vakayla İtalya ve 182 bin 260 vakayla İngiltere takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

İSPANYA'DA 164 CAN KAYBI

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 25 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, ülkede dün 276 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış bugün 164'e düşerken, bunun 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı olması dikkati çekti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 bin 264'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 838 artışla 217 bin 466'ya çıktığını açıkladı. Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı son 24 saatte 1247 artışla 118 bin 902 oldu.

Salgından en fazla etkilenen iki özerk yönetimden, başkent Madrid'de ölü sayısı 8 bin 332'ye, vaka sayısı da 62 bin 205'e çıkarken, Katalonya'da bu sayılar 5 bin 185 ölü ve 50 bin 234 vaka olarak güncellendi.

Ülkede, iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkmaya devam etmesinin yanı sıra ölü ve vaka sayısındaki eğrinin aşağı yönlü gidişi salgınla mücadelede umutlandırdı.

Kovid-19'a karşı mücadelede gelen olumlu verilerden dolayı, ülke genelinde dünden itibaren spor yapmak ve dolaşmak için belirli saat aralıklarında ve kısıtlı alanlarda sokağa çıkılmasına izin verilmeye başlanmıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan ettiği ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin şartlarını gevşetmesine rağmen 23 Mayıs'a kadar uzatacağını açıklamıştı.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Ülkede, yarından itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.

Hükümet, kademeli normalleşme sürecinin "4 aşamalı" olacağını açıklarken, yarın başlayacak "0 seviyesi" kapsamında ülkedeki restoran ve küçük işletmeler yarım randımanlı açılacak. Seat, Ford gibi araba üretim şirketleri de yarından itibaren kısıtlı seviyede fabrikalarını açacak.

Kovid-19 salgının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarında bulunan 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilecek. Buralarda pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açılacak, sınırlı sayıyla açık kültürel aktivitelere izin verilecek.

Kovid-19'da aşı bulunmadan tam normalleşmeye geçilmeyeceğini, ekonomik gerekçelerle gevşetilen önlemlerin ikinci dalga salgına neden olabileceğini her seferinde vurgulayan hükümet, "yeni normalleşmeler" adını verdiği 4 aşamalı sürecin haziran sonunda tamamlanmasını öngörüyor.

İRAN'DA 47 CAN KAYBI

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 6 bin 203'e yükseldi.

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 6 bin 203’e yükselirken, vaka sayısı 97 bin 424 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 976 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 47 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 97 bin 424’e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 203’e yükseldiğini açıkladı.

Cihanpur, ülkedeki 78 bin 422 hastanın ise iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 496 bin 273 korona virüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, hastanelerde 2 bin 690 kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.