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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:43
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        ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında
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        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

        ABD'de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,2’ye düştü. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,2 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

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