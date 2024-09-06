ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi
Giriş: 06.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:43
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD'de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,2’ye düştü. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,2 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.
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