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ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Blinken'ın Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak, Yunanistan'la ikili ilişkileri ele almak ve Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde arama-kurtarma çalışmalarını ve diğer organizasyonları gözlemlemek için 16-22 Şubat tarihlerinde Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Sözcü Ned Price, Blinken'in "ABD'nin 6 Şubat depremlerinin neden olduğu yıkımının yaralarını sarmaya çalışan Türk makamlarına yardım etme çabalarını ilk elden görmek için" 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edeceğini ifade etti.

Blinken'ın daha sonra Ankara'yı ziyaret edeceği ifade edilen açıklamada, "Blinken, burada, ABD'nin yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye ve Türk halkına verdiği desteğin yanı sıra değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ortaklığı daha da güçlendirmenin yollarını görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek. Bakan Blinken ayrıca Türkiye hükümetine Suriye'nin etkilenen bölgelerine sınır ötesi yardıma verdiği destek için teşekkür edecek." bilgisi verildi.

Price, Blinken'in Yunanistan'da Başbakan Miçotakis, Dışişleri Bakanı Dendias ve muhalefet liderleriyle görüşeceğini de belirtti.

Fotoğraf: AA