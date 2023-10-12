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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

        ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e ulaştı. Blinken yarın Abbas ile görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:19
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        ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de
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        ABD Dışişleri Bakanlığı dün Bakan Blinken'in 11-13 Ekim taraihleri arasında İsrail ve Ürdün'e seyahat edeceği, İsrail'in güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirleri ele alacağı duyurmuştu.

        ABD'li bakan İsrail'e ulaşırken yarın da Filistin lideri Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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