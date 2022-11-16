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Haberler Dünya Son dakika: ABD: Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı 'savaş suçu'
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Son dakika haberi ABD: Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı 'savaş suçu'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Son dakika: ABD: Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı 'savaş suçu'
ABD: Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı 'savaş suçu'
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HABERTURK.COM

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'da işgalci güç olduğunu ve Ukrayna'nın kendisini savunma çabalarının ABD tarafından gerektiği sürece destekleneceğini belirterek, "Moskova ile ne zaman ve nasıl müzakere edileceğine karar vermek Kiev'e kalmış" dedi.

Orgeneral Milley, "Ukrayna dayanmaya devam edecek. Ukrayna geri adım atmayacak" dedi ve Ukrayna'nın özgür olduğunu, 'özgür kalmak istediğini' söyledi.

Milley ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'yı "gerektiği sürece" destekleyeceğini söyledi.

Ukrayna'nın dörtte birinin Rus füze saldırıları sebebiyle elektriksiz kaldığını belirten Milley, bunun bir savaş suçu olduğunu ifade etti. Milley, Rusya'nın dün gerçekleştirdiği füze saldırılarının, savaşın başından bu yana yapılan 'muhtemelen şimdiye kadarki en geniş çaplı füze saldırısı' olduğunu söyledi.

Hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın başarısında kritik bir rol oynadığını bildiren Milley, "Ukrayna, Ruslara olan baskısını artırmalı ancak kış geliyor ve operasyonların hızının düşmesi normal" dedi.

Milley, Rusya'nın Ukrayna içinde hala ciddi bir operasyonel gücü olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın yakın bir zamanda zafer ilan etmesi olası değil, siyasi bir çözüm olabilir" diye konuştu.

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