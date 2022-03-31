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ABD ve Meksika, Dünya Kupası bileti aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde ABD ve Meksika, finallere katılma hakkı kazandı

ABD ve Meksika, Dünya Kupası bileti aldı

CONCACAF Elemeleri, 14. haftada oynanan 4 maçla sona erdi.

Meksika, sahasında El Salvador'u 2-0 yenerek grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası bileti aldı.

ABD, Kosta Rika deplasmanında 2-0 kaybetmesine rağmen grubu üçüncü bitirerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kıtalar arası play-off oynama şansı elde eden grup dördüncüsü Kosta Rika, Yeni Zelanda ile eşleşti.

Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen lider Kanada, deplasmanda Panama'ya 1-0 kaybetti. Grubun diğer maçında ise Jamaika, evinde Honduras'ı 2-1 mağlup etti.

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