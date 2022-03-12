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Abdulkadir Ömür: "Erken şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, erken şampiyon olmak istediklerini söyledi

Abdulkadir Ömür:

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor'da 2 gol atarak galibiyette büyük rol oynayan Abdülkadir Ömür, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarihinin en erken şampiyonu olmak istediklerini belirten Ömür, "Şampiyon olmamıza az kaldı. Şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini biliyorduk. Geri sayıma başladık. Çok iyi bir ortamımız var. Özellikle içerdeki maçlarda çok farklı hücumsal oyun ortaya koyuyoruz. Geçen hafta kazanamadığımız için üzgündük. Bu hafta onu telafi etmek istiyorduk" şeklinde konuştu. Devreye 2-2 berabere girdiklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha hücuma yönelik bir oyun ortaya koyduklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Şampiyonluk bizim için vazgeçilmez duygu"

Abdülkadir Ömür, 15 yaşında Trabzonspor'a profesyonel olarak imza attığını belirterek, "İlk röportajımda Trabzonspor formasıyla tabii ki 'Herkes şampiyonluk yaşamak ister. Her çocuğun hayalidir. 'Trabzonspor alt yapısında forma giymiş genç yaşta A takıma çıkan oyuncular için ayrı bir heyecan, tutkudur' demiştim. Bunun hayaliyle yaşamıştık. İki kez sakatlandığımda röportajımda da söylemiştim. Şampiyonluk bizim için tek bir şey, vazgeçilmez duyguydu. İki kupa kazandık, tek kupa lig şampiyonluğu kupası kazanamadık. Genç oyuncular olarak bunun için çok çalıştık, elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sene de onun meyvesini alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Şampiyonluk, altyapıdan yeni çıkan oyuncular için ayrı bir hikaye olacak"

'Türkiye tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz' diyen başarılı futbolcu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bunun için çok az bir süre kaldı. Şampiyonluğu erken garantilesek bile hiçbir zaman durmayacağız ve geri kalan maçlarımızı kazanmak isteyeceğiz. Bizim için apayrı bir hikaye olacak. Benim için Uğurcan, Ahmetcan yeni çıktı alt yapıdan çıkan oyuncular için ayrı bir hikaye olacak. Biz bunun içine kendi adımızı yazdırmak istiyoruz."
Abdülkadir Ömür, başka kulüpler tarafından izlendiğine yönelik sorulan soruya, "Beni takip eden takımlar olabilir. Şu an tamamen amacımız şampiyon olabilmek. Sezon devam ediyor. Tek bir amacımız var. Çift kulvarda devam ediyoruz. Önceliğimiz sezon bitmesi ve şampiyonluk kupasını kaldırmak" cevabını verdi.

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