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Abdullah Avcı: "Sistemimiz bizi ayakta tuttu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı:

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları:

"Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle çalışıyoruz."

"Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa’da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var."

"Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa’da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var."

"Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

"Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır."

"Kamp, hazırlık maçları, transfer süreci… Bunların hepsinin şu an planları yapılmış halde. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Mevcut iyi bir kadromuz var ve onun üstüne neler yapabiliriz ona bakacağız."

"Geldiğimizde bir sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere gitmek, Avrupa’da yarışan bir takım haline gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var."

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