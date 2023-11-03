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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar iyileşiyor - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar iyileşiyor

        Aboubakar'dan sevindiren haber... Yüksek ateş ve karın ağrısı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Kamerunlu golcü, şans verilmesi halinde pazar günü Antalyaspor karşısında formasına kavuşacak

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        Giriş: 03.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:18
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        Aboubakar iyileşiyor
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        Beşiktaş'ta Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelik olan Vincent Aboubakar'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gaziantep FK maçında forma giyemeyen yıldız futbolcunun tedavisi olumlu ilerlerken Antalyaspor maçının kadrosuna olması ve forma giymesi bekleniyor.

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