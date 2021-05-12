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Son dakika! Aboubakar ve Cenk Tosun, PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Siyah-beyazlı kulübün de "saha olayları" ve "usulsüz seyirci alınması" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi

Son dakika! Aboubakar ve Cenk Tosun, PFDK'ya sevk edildi!

PFDK'ya sevk edilen maddeler şöyle;

- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CENK TOSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi BERKE GÜLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi AYDIN METİN'in 11.05.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'in 11.05.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in 11.05.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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