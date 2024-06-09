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        Haberler Gündem Son dakika: Adana'da orman yangını çıktı!

        Son dakika haberi Adana'da orman yangını çıktı!

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:48
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        Adana'da orman yangını çıktı!
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        Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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