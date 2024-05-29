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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da suç örgütü çökertildi: 51 gözaltı

        Son dakika haberi Adana'da suç örgütü çökertildi: 51 gözaltı

        Adana merkezli iki ilde düzenlenen Kuyu-1 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 07:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 07:55
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        Adana'da suç örgütü çökertildi: 51 gözaltı
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        Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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