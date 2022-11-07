AFAD Başkanı Yunus Sezer, Düzce Depreminin yıl dönümünde ülke genelinde yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı öncesi AFAD Başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
12 Kasımda tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak tatbikatla ilgili detayları açıklayan Sezer, cumartesi günü tüm yurtta yankılanacak sesli uyarı sinyalini basın mensuplarına dinletti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" dedi.
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