Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.096,50 %0,11
        DOLAR 28,9370 %-0,02
        EURO 31,3255 %-0,14
        ALTIN 1.891,11 %0,35
        FAİZ 38,59 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 22,81 %0,07
        BITCOIN 41.535,00 %-1,19
        GBP/TRY 36,5330 %-0,10
        EUR/USD 1,0820 %-0,13
        BRENT 78,04 %0,01
        ÇEYREK ALTIN 3.091,89 %0,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Afet bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamalar 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Afet bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamalar 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afet bölgesinde 'sağlığa erişim' kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, yaşamlarını daha kolay hale getirmek bizim en önemli gündem maddemiz. İnsanlarımız rahata kavuşana, şehirlerimiz tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

        Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde:

        Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır.

        Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı