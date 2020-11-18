İHA

Arnavutköy'de, 2 Afgan uyruklu kişi, gasp etmek için girdikleri evde kendilerine direnen bir Afgan uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürüldü. Şüphelilerden kaçmak isteyen bir kişi de balkondan atlayınca ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Merkez Mahallesi Yenibayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Afgan uyruklu 4 kişinin yaşadığı eve gelen yine Afgan uyruklu 2 şüpheli, evde bulunan 5 telefon ve 5 bin lira nakit parayı gasp etmek istedi. Şüpheliler, kendilerine direnen bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşının bıçaklandığını gören bir kişi ise, kaçmak için balkondan atlayınca ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis kaçan 2 Afgan uyruklu şüphelinin yakalanması ile ilgili detaylı çalışma başlatırken sokak, çalışmalar bitene kadar kontrollü şekilde kapatıldı. Olayın yaşandığı binada yaşayan ve Afgan uyruklu komşusu gasp edilen İsmail Yalçın, "Ben alt kattaki evimde oturuyordum o esnada çok fazla ayak sesi geldiğini duydum ve kapıyı açtım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kişi yerde yatıyordu. Onu buradan bir araba ile hastaneye götürdüler. Burada 4 kişilik bir Afgan grup yaşıyordu ama olay esnasında kaç kişinin burada olduğunu görmedim" dedi.