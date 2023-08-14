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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 19:27
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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı
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        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında çarpıştı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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