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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güveni ağustosta önceki aya göre yüzde 2.2 düştü.

Temmuz ayında 60.9 olan endeks, Ağustos ayında 59.6 oldu.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ KÖTÜLEŞTİ

Açıklanan verilere göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuz ayında 80.6 iken, ağustos ayında yüzde 3.5 oranında azalarak 77.8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise temmuz ayında 82.2 iken, Ağustos ayında yüzde 3.3 oranında düşüşle 79.5'e geriledi.

Buna karşılık gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 19.9 iken, bu ay yüzde 8.8 artarak 21.7'ye yükseldi.