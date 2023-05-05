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Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar: Ali Şansalan'a baskı yapıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla buluştu. Çebi," Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı" dedi

Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar: Ali Şansalan'a baskı yapıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşviklerle ve primlerle maç almak gibi bir kültür yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı." dedi.

''VERDİKLERİ MESAJ DOĞRU DEĞİLDİ''

Beşiktaş Başkanı; "Galatasaray maçıyla ilgili mecburi açıklamalarımız olduğu için bu basın toplantısını düzenledik. Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık." açıklamasında bulundu.

Çebi açıklamasında; "Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz. Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı. Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar. Linç kültürü ile bir yere varamazsınız." sözlerini sarfetti.

Serhat Çetinsaya hakkında konuşan Çebi; "Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

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