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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:06
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        Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
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        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla."

        Öte yandan Zenbilci'nin istifa açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı da görüldü.

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