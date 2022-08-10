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Ajax'ın kaptanı saldırıya uğradı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi Ajax'ın takım kaptanı Dusan Tadic, evine gireceği sırada kendisine saldıran iki kişiden kaçarak kurtuldu

Ajax'ın kaptanı saldırıya uğradı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Tadic, Güney Amsterdam'daki evine geldiği sırada aracını park ederken sokağında iki kişinin kendisine izlediğini fark etti.

Durumdan şüphelenerek evine doğru koşan Tadic, kapıdan giremeden kasklı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı.

Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen kişilerle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak çevredeki bir otele sığındı.

Saldırganların kaçtığı belirtilirken, 33 yaşındaki Sırp futbolcunun herhangi bir yara almadığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Öte yandan, Mayıs 2021'de de Eran Zahavi'nin takımı PSV Eindhoven ile deplasman maçı yaptığı sırasında kurye kılığında evine giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin alıp, soygun yapmıştı.

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