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Son dakika haberi AK Parti'li Turan'dan 'Berberoğlu kararı' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Mecliste okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen AYM kararına uyulması kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi AK Parti'li Turan'dan 'Berberoğlu kararı' açıklaması
AK Parti'li Turan'dan 'Berberoğlu kararı' açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Enis Berberoğlu kararı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Anayasa Mahkemesi'nin de, yerel mahkemenin de verdiği karar, usule ilişkin itirazlardır.

Yani dokunulmazlığı varken yargılamayın tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili, MİT tırları, yani FETÖ'cülerle, devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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