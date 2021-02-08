AK Parti'li Turan'dan 'Berberoğlu kararı' açıklaması 0:00 / 0:00

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Enis Berberoğlu kararı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Anayasa Mahkemesi'nin de, yerel mahkemenin de verdiği karar, usule ilişkin itirazlardır.

Yani dokunulmazlığı varken yargılamayın tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili, MİT tırları, yani FETÖ'cülerle, devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak."