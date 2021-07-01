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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, ""Kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ta 20 Temmuz'da törenlerine katılacak. AK Parti MYK'sı orada olacak, çok güçlü bir katılım sağlayacağız. KKTC'nin yanında olduğumuzu AK Parti de orada olarak gösterecek. İç ve dış konulara ilişkin değerlendirmeler oldu. Gençlerimizin, çiftçilerimiz, işçilerimizin, kadınlarımızın görüşleri değerlendirmeleri yapılarak not alınması sağlandı. Ekim-kasım ayında yeni bir tur başlayacak" ifadelerini kullandı.

SORU-CEVAP

15 Temmuz Törenleri: 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarıyla, milletimizin direnişiyle, milletimizin darbe girişimini bertaraf ettiği milli bir gün. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla anılacak. Her sene Cumhurbaşkanımızın katılmasıyla değerlendirilen milli bir günümüz.

20 Temmuz Törenleri: 20 Temmuz törenlerine Cumhurbaşkanımız daha önce de katılıyordu. Bu sene önemli bir anlamı olacak. KKTC'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı şekilde gösterecek.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri: Sömürge valisi ifadesi yakışıksız bir ifadedir. Doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı milletimizin oylarıyla seçilmiştir, Türk devletini temsil etmektedir, orduların başkomutanıdır. Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Biz kurumlarla ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştirisi sınırı ile hakaret sınırını siyasetçi belirleyemezse öyle bir atmosfer ortaya çıkar ki siyasetçi meşruiyet alanını zedeler.

Elmalı Davası: Vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayandır. Bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. AK Parti olarak yakından takip ediyoruz. Başsavcılık tutuklamanın kaldırılmasına itiraz etmiş. Biz siyasetçiyiz, oradaki süreç yargı kurumunun işidir. Verilen karara karşı itiraz edilmiştir, vatandaşımızın hassasiyetlerinin değerlendirilmesi bakımından HSK soruşturma açmıştır. Hepsini takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Dosya ile kendimiz hüküm veremeyiz, siyasi alanda durarak hassasiyetlerimizi ifade ediyoruz.

Hayvan Hakları Yasası: 2 hafta önce MYK sonrası söylemiştim. Cumhurbaşkanımız bu dönem Meclis kapanmadan çıkmasını söylemişti. Bu konuda çok can acıtan, hayvan dostlarımıza karşı işkenceden hiçbir şekilde insan vicdanının kabul etmeyeceği muameleleri görüyoruz. Artık insan sayılmayacak şekilde işkenceye imza atılabiliyor. Toplumsal bilinç iyi bir noktada. Hayvanların korunması için mücadele veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz, büyük emekleri var. Cumhurbaşkanımız, bu haftaki MYK'da Meclis'e sevk edilmesini söyledi. Herkesin ortak hassasiyeti olduğunu değerlendiriyoruz. Kanun teklifinin Meclis'in takdiriyle kanunlaşırsa, teklifin verdiği bir mesaj var. İnsan ortak bir varoluşu paylaşıyor. Burada hayvanların mal ve eşya olmaktan çıkarılması başta olmak üzere STK'lardan, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan bir kanun teklifi. Güçlü düzenlemeler olduğu gibi, bunun kendi varoluşumuzu anlamlandırma bakımından güçlü bir mesaj olarak kayda geçeceğini düşünüyoruz.