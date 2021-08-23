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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

'YIL BİTMEDEN 250 BİN FİDAN DİKECEĞİZ'

"Nerede bir orman yangını olsa buraların imara açılacağı yönünde gerçek olmayan yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Oysa ki Anayasa'da zaten bu alanların yine orman alanı olacağı ifade ediliyor. Biz, yıl bitmeden 250 bin fidan dikmiş olacağız.

'1 YILDA YAĞAN YAĞIŞ BİR GÜNDE YAĞDI'

Maalesef orman yangınları dışında bir de sel felaketi yaşadık. Bazı bölgelere 1 yılda yağan yağış 1 günde yağdı. Öte yandan pandemide aşılama gönüllülük esasına göre devam ediyor. Bu konu tabi siyasetçinin karar verebileceği bir konu değil. Bilim insanları bu konuyu değerlendiriyor ve aşılamanın ne derece önemli olduğunu ifade ediyorlar. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı da aşılı olmayanlardır. Bu nedenle bilim insanlarının dinlenmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde mesafe alırız.

'TÜM KADEMELERDE EĞİTİM BAŞLIYOR'

2021-2022 eğitim yılı da 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.

Afganistan ile ilgili gelişmeler hakkında da, Cumhurbaşkanımızın da verdiği temel mesaj ülkede kapsayıcı bir yönetimin kurulması yönündedir. Bizler uygulamayı yakın bir şekilde takip edeceğiz.

'TÜRKİYE TOPLAMA KAMPI DEĞİLDİR'

Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa'daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin Müslüman ve Türklere karşı kullandığı dili görüyoruz.

Öte yandan Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir."

TÜRK ASKERİ KABİL'DE KALACAK MI?

Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır. Öte yandan Türk askerinin Kabil'de kalması konusunda bir tezkereye ihtiyaç duyulursa yüce Meclis'e arz edilir. Mehmetçiğin güvenliği birinci maddedir."