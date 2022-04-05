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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ukrayna'daki sivil ölümlerine değinen Çelik, "Bu insanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor. Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
'Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu'
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HABERTURK.COM

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye'nin yürüttüğü müzakere performansın hemen herkes tarafından merak edildiğini, bununla ilgili bilgi almak, destek vermek için Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ifade edebilirim. En son Cumhurbaşkanımız Rusya ve Ukrayna temsilcilerine hitap ederek bir konuşma yapması geniş bir yankı buldu.

'SAVAŞI BİTİRECEK OLAN DİPLOMATİK ÇABANIN LİDERLER DÜZEYİNE TAŞINMASIDIR'

Nihayetinde savaşı bitirecek olan diplomatik çabanın liderler düzeyine taşınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki lidere de hazırlıklarımızın tam olduğunu, ev sahipliği yapabileceğimizi defalarca bildirdi. Taslağın ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul ya da Ankara'da bu görüşmeyi yaparak savaşı bitirmek konusunda çabamızı bir sonuca ulaştırmış oluruz.

Türkiye'nin güvenli arabulucu olma niteliği herkes tarafından takdir edilmektedir. Ukrayna'ya dönük insani yardımlarımız, insani koridorların açılması konusundaki çabalarımız olumlu sonuçlar alıyor. Dün ortaya çıkan görüntüler son derece üzüntü verici. Sokaklarda elleri bağlanarak katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması. Çeşitli yerlerdeki katliam görüntülerin buna eşlik etmesi, Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların katledilmesi son derece büyük bir faciadır.

UKRAYNA'DAKİ SİVİL ÖLÜMLERİ

Bu insanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor. Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı görülmektedir. Türkiye NATO içerisindeki güvenilir iradesini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Rusya, Ukrayna ve diğer komşuların gözünde sözüne güvenilir, barış yanlısı iradesini ortaya çıkarmıştır.

Bu savaşın son yıllarda tartıştığımız pek çok konunun gözden geçirilmesine yol açan, test edildiğini görüyoruz. NATO'ya ideolojik saikler karıştırılmaya çalışılmaya, birtakım subjektif değerlendirmelerin için içine sokulması söz konusuydu. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyenler Türkiye'yi sorguluyordu. Halbuki görüldü ki Türkiye olmadan kilit mimarisi asla oluşturulamaz.

Güvenirlik, zor zamanda doğru yerde durma, diplomatik ve askeri kabiliyetlerin senkronize şekilde kullanmanın kapasitesidir bu. NATO konusunda bu aşamaya gelinmiş olunması iyi olmakla beraber AB konusunda bu aşamaya gelinmediğini görüyoruz. AB'nin Türkiyesiz Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir manasının olmadığını görüyoruz. Şu anda AB'nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor. Liderler zirvesinde muhakkak şekilde Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olması gerekir.

Merkel ve Sarkozy döneminde Türkiye aday olarak katılıyordu. Daha sonra bir kararla ortadan kalktı. Bunun ne kadar anlamsız olduğu görülmüştür. Meselenin Avrupa'nın güvenlik mimarisi olmadığını, değerlerin korunmasının tedbirlerin alınmasına da dairdir. Çok uzun zamandır Avrupa'nın DEAŞ'ı dediğimiz aşırı sağ örgütlerin tehdidi altında olduğunu ifade ediyorduk. En son Sayın Macron bu konuda bir strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İslam ve Türkiye düşmanlığı söz konusu olunca aşırı sağa sessiz kalması Avrupa'nın bağışıklık sisteminin zaafa uğramasına yol açıyor. Büyük meydan okumayla karşı karşıya kalındığında ihtiyaç duyulan bağışıklık sisteminin olmadığı görülüyor.

TUNUS PARLAMENTOSUNUN FESHEDİLMESİ

Tunus'taki gelişmeleri yakın şekilde takip ediyoruz. Parlamentonun feshedilmesinden üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Dünyanın her tarafında parlamentoların açık olmasının o ülkelerin kazanımı olduğunu ifade ediyoruz. Daha önce hükümet ilga edilmişti, en son 30 Mart tarihinde Tunus Halkın Temsilcileri Meclisi feshedildi Tunus çok önemli bir ülke. Demokrasisini korumak bakımından büyük gayret sarf ediyor.

Tunus'un çok büyük kazanımları var.Bu kazanımları kaybetmemesi lazım. Ortaya çıkan tablo kazanımların kaybedilmesine dönük risk oluşturduğunu görüyoruz. Parlamentoya dönük olarak böyle bir müdahalede bulunulmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Milletvekillerin kovuşturmaya uğraması, görevlerinden men edilmeye çalışılması bu kazanımlar için risk teşkil etmektedir.

Tunus'un anayasa ve demokrasi tecrübesi kendilerine ilham kaynağı olarak gören ülkeler tarafından olumsuz sonuç doğuracaktır. Seçimlere dönük yol haritasının titizlikle açıklanmasını ifade etmek isteriz. Biz parlamentolara dönük her türlü müdahaleyi kabul etmeyiz. Parlamentonun ilga edilmesi müdahalesi maalesef o ülkenin demokratik kazanımları açısından olumlu sonuç doğurmuyor.

KUZEY MAKEDONYA'DAKİ NÜFUS SAYIMI

Kuzey Makedonya'da nüfus sayımında Türk toplumu temsilcilerinin çok güçlü çağrıları oldu. Bu çağrıları hassasiyetle değerlendirdik. 2021 yılında yapılan nüfus sayımı 30 Mart'ta açıklandı. Makedonya Türk toplumunun hak ve menfaatlerine dönük çağrıları takip ettiğimizi ifade etmek isterim.

'AA ÇEVRE EDİTÖRLÜĞÜ BİRİMİNİN KURULMASI SON DERECE ÖNEMLİ'

Cumhurbaşkanımızın Meclis'i açılışı konuşmasında yeşil devrim, yeşil ekonomiyle ilgili olarak çok ciddi açıklamaları olmuştu. Doğanın rakip değil kader arkadaşımız olduğunu vurgulamak ve tedbirler almak durumundayız. Kaybettiğimiz kazanımları nasıl yerine koyabiliriz. Çeşitli televizyon programlarında hassasiyet üretilmesine dönük yaklaşımları takdirle izliyoruz. En son AA çevre editörlüğü birimini kurdu. Bu son derece önemlidir.

Çevre editörlüğü birimine dünyanın her tarafından gelecek haberler çevre konusuna katkı sağlayacaktır. Buna hepimizin çevre gönüllüsü olarak destek vermesi gerektiğini ifade ediyorum. Buraya desteğimizi hem vatandaş hem siyasetçi olarak desteğimizi vereceğiz.

Bugün ana gündem bölgesel ve uluslararası gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta açısından kapsamlı sunum yapılıyor. Milli ve yerlilik oranımız nedir? Bundan sonraki perspektifimiz nedir? Elimizdeki imkan ve kabiliyetlerin üstünlük dereceleri nedir? TSK'nın ihtiyaç duyduğu bu kapasitenin daha da geliştirilmesi TSK'nın başka ordulardan daha yüksek kapasiteye sahip olması için kendi imkanlarımızla ürettiklerimizin, üreteceklerimizle ilgili kapsamlı değerlendirme oldu.

Bu MKYK'mız hem uluslararası gelişmelere hem de savunma sanayindeki gelinen noktaya ayrılmış sunumlarla daha çok oluşmuş bir MKYK olarak icra ediliyor."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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