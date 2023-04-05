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Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik konuşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına tepki göstererek, "İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener'in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimiz. İsrail'in bu saldırıları her Ramazan ayında tekrarlanıyor. Saldırıyı kınıyoruz.

FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYESİ OLMASI

Finlandiya ve İsveç birlikte başvurmuştu. Finlandiya terörle mücadele konusunda gerekeni yaptı ve Türkiye onay verdi. Türkiye'nin ne kadar tutarlı olduğu ortaya çıktı. İsveç terör düzenlemesi yaparsa sorun kalmaz.

AKŞENER'E "KURŞUN" TEPKİSİ

Devlet adabı içerisinde 14 Mayıs'a kadar bu süreç rahatlıkla götürülebilir. Fakat İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener'in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.

Henüz kendi ittifaklarını doğru dürüst yönetemeyenler hiç kimseye devlet adamlığını öğretemez. Kendisi hiç kimsenin ağzına alamayacağı bir takım tabirler kullandı. Meclis kürsüsünde kurşun sergisi yapıyorlar. Kandil miyavladığında bunlardan kükreme geliyor mu?

"SİYASİ PAZARLIKLARI KAPATMAK İÇİN BİZE SADIRIYORLAR"

Siyasi pazarlıkları kapatmak için bize saldırıyorlar. Millet can derdindeyken bunlar koltuk kavgası peşindeydi. Bu masaya kumar masası dedirten nedir. Bu masada size ne söylendi ki şahsi hırslar Türkiye'nin önüne geçti dediniz. Ne değişti de tekrar kumar masasına geri geldiniz.

Bugünkü açıklamalar, Cumhurbaşkanımıza saldırı altında başka şeyleri örtbas etme çabasıdır. Bu Meclis, sağa sola mermi fırlatılacak, kurşun sergisi yapılacak bir yer değildir. Üslup konusunda hassasiyet isteyenin, kendi üslubuna dikkat etmesinde fayda var.

Sizden kükreme beklenen yerler başka odaklardır. Devlete ve millet karşı tuzak içinde olanlara bu sözleri söylemeniz gerekir. Türkiye'nin düşmanlarına karşı söyleyemediğiniz sözleri Cumhurbaşkanımıza söylüyorsunuz.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASINI KAPATMASI

Süleymaniye bölgesinde terör örgütünün bir yoğunlaşması var. Bu uçuş güvenliği için alınan bir karardır. Süleymaniye'de teröristler dağıtılırsa karar gözden geçirilir.

"HER PARTİ KENDİ KİMLİĞİNİ KORUYOR"

İttifak bir koalisyon değildir. Her parti kendi kimliğini koruyor. MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında şimdiye kadarki açıklamaları kendi listeleri ve logoları yönünde girecekleri yönündedir."

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