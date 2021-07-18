AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'na tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'na tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'na tepki
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) başörtüsü ile ilgili aldığı kararın, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyeceğini ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendireceğini ifade etti.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABAD'ın, Avrupa Birliğinde, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine ilişkin kararını değerlendirdi.

ABAD'ın, dini özgürlükleri ihlal eden kararının, yanlış bir karar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyecek ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir. ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır. ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadeleye darbe vuran bir karardır bu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum - Haberler
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum
Kardak kahramanı Şener Kır hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM Kardak kahramanı Şener Kır hayatını kaybetti
Büyükşen çifti cinayetinde sağ kalan kişi konuştu - Haberler
GÜNDEM Büyükşen çifti cinayetinde sağ kalan kişi konuştu
Aşı olmayanlara yaptırım var mı? Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi?
GÜNDEM Aşı olmayanlara yaptırım var mı?
KAYINPEDER DEHŞETİ! Son dakika: Gelinine kurşun yağdırdı - Haberler
GÜNDEM Kayınpeder dehşeti! Gelinine kurşun yağdırdı
Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman bitecek?
GÜNDEM 2021 - 2022 okullar ne zaman açılacak?
Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti dinlendirilmeli mi?
GÜNDEM Kurban eti nasıl saklanır, kurban eti yıkanır mı?
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet kurban eti dağıtımı hakkında
GÜNDEM Kurban eti nasıl dağıtılır?
Danıştay'dan açık öğretim kararı! "Açık öğretim ile örgün eğitim arasında fark yok"
GÜNDEM Danıştay'dan açık öğretim kararı!
NEFES ALINMIYOR! Son dakika: İstanbul'da sıcak hava bunalttı! - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da sıcak hava bunalttı!