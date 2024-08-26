Son dakika haberi AK Partili Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

Giriş: 26.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:40 facebook

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