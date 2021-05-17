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Son dakika haberi AK Partili Çelik'ten BM'ye İsrail tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in İsrail ve Filistin'e yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Çelik, "Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin" dedi.

Son dakika: AK Partili Çelik'ten BM'ye İsrail tepkisi
AK Partili Çelik'ten BM'ye İsrail tepkisi
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ve Filistin hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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