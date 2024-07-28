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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Çelik'ten Namık Tan'a tepki | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi AK Partili Çelik'ten Namık Tan'a tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan^' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:14
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        AK Partili Çelik'ten Namık Tan'a tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Namık Tan’ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir" ifadelerini kullandı.

        Çelik şunları kaydetti: "Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP’de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

        Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye’ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 'Mavi Vatan'daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis’imizin çatısı altında, Yunanistan’ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri 'siyasi masal' olmaktan öteye gitmez. Yunanistan’ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye’nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır."

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