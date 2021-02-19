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Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik halinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında. PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Bölgedeki inler başlarına yıkıldı. Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir" dedi

Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik halinde - Haberler
Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik halinde
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin, "Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır" dedi.

Akar, 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni’ndeki konuşmasında, terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki barınma alanları, mevzi, sığınak ve mühimmat depolarının tespiti ile teröristlerin saldırı hazırlığında olduklarının belirlenmesi ve elde edilen istihbaratın teyidi için Pençe Kartal-2 Harekatı’nın düzenlendiğini belirtti.

Halkın ve hudutların korunması amacıyla Gara’ya yapılan harekatın 10 Şubat saat 02.55’te uçakların faaliyetiyle başladığını aktaran Akar, harekatta 40'dan fazla uçağın görev aldığını hatırlattı.

Harekat kapsamında 50’den fazla hedefin seçildiğini dile getiren Akar, "Güvenlik nedeniyle bunların bir kısmı iptal edildi ve 48 hedef büyük bir başarıyla vuruldu." diye konuştu.

Türkiye’nin, tüm komşuları gibi Irak’ın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Akar, harekatın dost ve müttefiklerle koordineli bir şekilde yapıldığına işaret etti.

Akar, "PKK terör örgütü tarafından 'girilemez', 'ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. 75 kilometre genişliğinde 25 kilometre derinliğindeki bir alanda yer alan tüm hedefler başarılı bir şekilde tahrip edildi. PKK terör örgütünün kaçacak bir yerinin kalmadığını, örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Söz konusu bölgedeki inler teröristlerin başlarına yıkıldı." ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİ HİÇBİR YERDE GÜVENDE HİSSEDEMEYECEKLER"

Pençe Kartal-2 Harekatı ile dördü sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Akar, şunları söyledi:

"Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan, teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve büyük bir panik içinde olduklarını öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler. Harekatın planlanması ve icrasında her zamanki şekliyle hassasiyetler göz önüne alındı, sivil halkın, masum insanların can ve mal güvenliği bakımından her türlü tedbir yerine getirildi. Harekat sırasında çevrenin korunması bakımından da alınabilecek tüm tedbirler gerçekleştirildi."

Pençe Kartal-2 Harekatı’nın özelliğine yönelik de bazı bilgiler veren Akar, şunları kaydetti:

"Operasyon kara desteği olmadan çok geniş bir alanda, son derece zor ve çok ciddi zorluklar içeren arazi ve iklim koşullarında gerçekleştirildi. Bugüne kadar icra ettiğimiz harekatlar arasında bakıldığında gerçekten alan olarak, kapsam olarak en büyük alanı bu harekat kapsamaktaydı. Bizim gözbebeğimiz olan Özel Kuvvetlerimizin katıldığı bu harekat zor coğrafyada icra edildi ve burada Özel Kuvvetlerimizin her türlü arazi ve iklim koşullarında sınırlarımızdan irtibat olmadan da harekatlarını icra edebilecek kabiliyete sahip olduklarını ve daima göreve sahip olduklarını bir kez daha gösterdiler."

"TERÖR KÜRESEL BİR BELADIR"

Harekat sırasında ilk temasta 3 kahraman personelin şehit olduğunu anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Harekatın başlangıcında ilk teması müteakip biri yabancı olmak üzere toplam 13 evladımız şehadet mertebesine erdiler. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum, tüm milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına ve Silahlı Kuvvetlerimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Alçak PKK’nın ne kadar cani bir örgüt olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında da PKK terör örgütünün yandaşları, destekçileri de tüm dünyanın ve asil milletimizin gözleri önüne serildi. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi bu şehitlerimizin de kanını yerde bırakmadık. PKK terör örgütü bugüne kadar en büyük zararı bölge halkına, Kürt kardeşlerimize vermiştir. Tüm muhataplarımız bilmelidir ki terör küresel bir beladır. Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."

İki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısının video konferans yöntemi ile gerçekleştirildiğini anımsatan Akar, "Toplantı öncesinde ve sırasında NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg gerçekten müttefiklik ruhuna yakışır ve güçlü bir şekilde, katliamın sorumlusu olan PKK terör örgütünü kınadı. NATO’nun Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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