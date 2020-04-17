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Benzin ve motorine zam… Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Uluslar arası piyasalarda Brent petrol ve akaryakıt fiyatları aşağı ve yukarı yönlü günlük hareketlere devam ediyor. “OPEC+” ülkelerin petrol üretimini günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında fiyatı bir miktar yükselen Brent petrol, daha sonra gevşedi ve halen 28 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda motorinin tonu, 238 dolardan 251 dolara çıktı. Benzinin tonu da 203 dolardan 215 dolara yükseldi.

OTOGAZDA DA FİYAT ARTIŞI MEYDANA GELDİ

BU gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Otogazda 5 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Artışlar pompa fiyatlarına yansıyacaktır

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.