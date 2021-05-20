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Son dakika haberi Akdeniz'deki dev operasyonda 6 tutuklama!

Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı

Son dakika haberi Akdeniz'deki dev operasyonda 6 tutuklama!
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ONUR OPERASYONU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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