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Son dakika haberi Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC'de başladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi

Akdeniz Fırtınası tatbikatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı´nın katılımıyla gerçekleştirilen `Akdeniz Fırtınası´ tatbikatı bugün itibariyle KKTC´de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye´yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

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