Akraba kavgası değil, dehşet: 2 ölü! Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Şanlıurfa'da kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR KULLANILDI İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan, Mehmet Yılan, Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İki gündür tedavisi hastanede devam eden ağır yaralı Mehmet Yılan da bu sabah yaşamını yitirdi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var! Haberi Görüntüle